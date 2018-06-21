Раскрыты масштабы диверсии в Tesla

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебный иск, который был подан против Триппа.

Мужчина взломал операционную систему Tesla и передал несколько гигабайтов информации - «десятки конфиденциальных фотографий и видео производственных систем» - третьим лицам, отмечается в сообщении.

Также Tesla обвиняет Триппа в том, что он написал компьютерный код, чтобы периодически переносить данные сотрудников за пределы компании. Кроме того, бывший сотрудник давал неправильную информацию СМИ. «Например, Трипп говорил, что в некоторых машинах Model 3 были использованы проколотые батареи, но они никогда не используются в наших автомобилях», - отметили в Tesla.

Бывший сотрудник также «значительно преувеличил» количество отходов, которые вырабатывают электрокары Tesla, считают в компании.