Раскрыты подробности самоубийства диджея Avicii

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники портала разошлись в показаниях о том, каким образом музыкант покончил с собой. Отмечается, что он ушел из жизни в одиночестве в номере отеля в Омане.

26 апреля СМИ, узнав о прощальной записке диджея, заявили, что причиной смерти Avicii мог стать суицид. О ней рассказали родственники артиста. «Когда он перестал гастролировать, он хотел обрести душевное равновесие, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего, - музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать», - поведали представители семьи Берглинга.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.