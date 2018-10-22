Раскрыты способы ускорить рост волос

Во-первых, рекомендуется регулярно подстригать секущие кончики волос. По словам парикмахера Вернона Франсуа (Vernon François), снятие нескольких миллиметров на концах позволяет волосам не расслаиваться.

Во-вторых, нужно увлажнять волосы питательным кондиционером. «Особое внимание стоит уделять кончикам, так как это сама сухая часть волос, а увлажняющее средство снижает ломкость», — объясняет Франсуа.

Еще один способ отрастить длинные волосы — интенсивно массажировать кожу головы при нанесении шампуня. Микромассаж стимулирует волосяные луковицы и увеличивает приток крови.

Четвертый способ — перейти на сбалансированное питание. Американский диетолог Мария Марлоу (Maria Marlowe) рекомендует есть продукты, богатые железом, цинком, витамином С, витаминами группы В, и омега-3 для укрепления и роста волос. Также эксперты советуют восполнять нехватку витаминов в рационе пищевыми добавками.

Кроме того, по мнению специалистов, лучше спать на шелковой наволочке: она не сушит волосы и уменьшает трение.