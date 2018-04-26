Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила иностранцев

Четверг, 26 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила иностранцев

Иностранные СМИ обратили внимание на историю 76-летней Любови Мореходовой, живущей в глухом хуторе на берегу Байкала.

Женщина преодолевает около 10 километров по озеру на самодельных коньках, чтобы добираться до цивилизации и пасти коров. О пенсионерке написали американские, китайские и европейские ресурсы.

Любовь живет одна, но одинокой себя не чувствует, пишет Bored Panda. В ее хозяйстве несколько коров, за которыми она ежедневно ухаживает, а также куры, собаки и кошки. В молодости женщина жила в Иркутске и работала инженером-технологом, после выхода на пенсию вместе с мужем переехала в ее родной хутор.

После смерти мужа Любовь приняла решение остаться, несмотря на уговоры детей переехать в город, пишет испанское издание Europa Press. Пенсионерка признается, что ей жаль покидать места, где трудились ее отец и мать.

Несмотря на проблемы со спиной, Мореходова старается ежедневно ездить на коньках, которые в 1943 году из частей пилы и деревянных брусков смастерил ее отец. Ранним утром она выгоняет коров на холм и использует изобретение отца, чтобы объехать гору с другой стороны и погнать животных назад.

Мореходова два раза побеждала в районном конкурсе «Супербабушка». Она увлекается вышивкой и не раз показывала свои работы на выставках.

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