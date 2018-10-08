Разрабатывается план по спасению авиакомпании Alitalia

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Разрабатывается план по спасению авиакомпании Alitalia

Национальный авиапервозчик в 2017 году оказался на грани банкротства.

Власти Италии намерены продать 85% национального авиаперевозчика Alitalia сторонним структурам. В их числе могут оказаться местные государственные компании, такие как оператор железных дорог Ferrovie dello Stato, и иностранные инвесторы. Оставшиеся 15%, согласно подготовленному плану реорганизации авиакомпании, останутся у правительства страны. Об этом сообщает regnum.ru.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Новые акционеры, согласно плану, должны будут вложить в Alitalia около 2 миллиардов евро. После введения новых ресурсов, следующим этапом станет погашение кредита в размере 900 миллионов евро, предоставленного авиакомпании в 2017 году правительством Паоло Джентилони.

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