Разработчика «Новичка» сбила машина

Среда, 25 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Разработчика «Новичка» сбила машина

Одного из разработчиков «Новичrа» Владимира Углева, сбила машина в Анапе.

 Об этом в среду, 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его», - уточнил собеседник агентства. По его словам, мужчину госпитализировали с легкими травмами ноги и головы, его жизни ничто не угрожает.

Как добавил источник, в настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Осведомленная об инциденте российская журналистка и писательница Наталия Геворкян пояснила «Интерфаксу», что Углев «сегодня планирует выписаться из больницы и не драматизирует ситуацию».

Углев как бывший научный сотрудник Вольского филиала ГОСНИИОХТ и один из разработчиков отравляющих веществ неоднократно давал комментарии по делу о покушении на Скрипалей. В частности, ученый заявил прессе о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. По словам Углева, к такому выводу он пришел, проанализировав направленные ему спектральные данные.

Углев - не единственный ученый, после инцидента со Скрипалями заявивший о том, что является создателем «Новичка». В частности, о причастности к разработке данного вещества сообщили советский химик Вил Мирзаянов и доктор химических наук Леонид Ринк, которые также давали комментарии по этой теме.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения.

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