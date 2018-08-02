Развитие фармацевтической промышленности Испании

Четверг, 02 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Развитие фармацевтической промышленности Испании

По итогам 2017 года в фармацевтической промышленности Испании был зафиксирован новый рекорд по объему инвестиций в исследования и развитие.

В общей сложности они составили 1,147 млрд евро, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Данные, полученные объединением предпринимателей Farmaindustria, подтверждают наметившуюся четыре года назад тенденцию увеличения доли этого сектора в испанском ВВП. За это время фармацевтика стала одним из трех основных моторов экономического роста после услуг в сфере I+D и информационных технологий.

Сейчас в Испании насчитывается около 350 компаний, производящих фармацевтические продукты на общую сумму более 15 млрд евро. Производство такой продукции на каждую 1000 евро генерирует дополнительные суммы в размере от 1300 до 2300 евро в химической промышленности, транспорте, торговле, гостиничном бизнесе и связи.

Фармацевтика создает в Испании 40 тысяч прямых рабочих мест, 59% из которых занимают специалисты с университетским образованием. Исследованиями и развитием в данной области в прошлом году занималось 4713 сотрудников, что является рекордным показателем за последние 8 лет. По численности персонала, работающего на фармацевтические компании, Испания занимает пятое место в Европе, уступая Германии, Франции, Италии и Швейцарии, пишет espanarusa.com.

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