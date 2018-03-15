«Реал» готов продлить контракт с португальцем Роналду
Руководство мадридского «Реала» готово продлить контракт с нападающим команды Криштиану Роналду в конце нынешнего сезона.
Отмечается, что португальца ожидает значительное повышение годового оклада, который будет равен зарплате Лионеля Месси в «Барселоне». Аргентинец получает около 40 млн евро в год, пишет russian.rt.com.
В сезоне-2017/18 Роналду забил 18 голов в 22-х матчах чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что МЮ готов продать Марсиаля ради возвращения Роналду.