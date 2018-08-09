«Реал» хочет организовать прощальный матч для Роналду

Четверг, 09 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

«Реал» хочет организовать прощальный матч для Роналду

Мадридский «Реал» планирует приурочить один из матчей в рамках Кубка Бернабеу к прощанию с одной из главных звезд мадридского клуба Криштиану Роналду.

Для этого руководство королевского клуба намерено пригласить на турнир новый клуб португальца «Ювентус».

Так как графики обоих клубов расписаны на год вперед, такая встреча может произойти не раньше 2019 года, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 117 миллионов евро. В составе «Реала» Роналду провел 9 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА

      Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после успеха "Бенфики".

      Подробнее

    • «Реал» хочет организовать прощальный матч для Роналду

      Мадридский «Реал» планирует приурочить один из матчей в рамках Кубка Бернабеу к прощанию с одной из главных звезд мадридского клуба Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Самый безопасный регион Испании – Эстремадура

      Эстремадура сохраняет за собой статус самого безопасного автономного сообщества Испании.

      Подробнее

    • Испания: в Ронде пройдет музыкальных фестиваль PAUSE

      Фестиваль PAUSE в этом году пройдет во второй раз в Ронде (Малага).

      Подробнее

    • Итальянцы поломали ноги нищим и обогатились

      Итальянская полиция арестовала членов двух сицилийских преступных банд, которые ломали людям кости ради получения страховых выплат.

      Подробнее

    • В Италии полиция взяла на абордаж судно с 20 тоннами гашиша

      На корабле нашли груз стоимостью 200 млн евро.

      Подробнее

    • Заболевшая раком жена Асада обратилась к народу

      Жена президента Сирии Башара Асада Асма выступила с обращением после того, как у нее диагностировали злокачественную опухоль.

      Подробнее

    • Слова Маска поставили Tesla под угрозу

      Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собирается проверить заявление Илона Маска о намерении выкупить акции компании Tesla.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda