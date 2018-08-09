«Реал» хочет организовать прощальный матч для Роналду

Для этого руководство королевского клуба намерено пригласить на турнир новый клуб португальца «Ювентус».

Так как графики обоих клубов расписаны на год вперед, такая встреча может произойти не раньше 2019 года, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 117 миллионов евро. В составе «Реала» Роналду провел 9 лет.