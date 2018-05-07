«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

Понедельник, 07 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Счет в матче на 10-й минуте открыл уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, на 14-й минуте португальский форвард гостей Криштиану Роналду сравнял счет. На третьей компенсированной минуте к первому тайму судья удалил полузащитник хозяев Серджи Роберто за неспортивное поведение.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вывел свою команду вперед на 52-й минуте. Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл забил гол на 72-й минуте, установив окончательный счет, пишет noticia.ru.

«Барселона» ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. «Реал» занимает третье место (72 очка). На второй позиции располагается мадридский «Атлетико» (75 очков после 36 игр).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: имя для «полицейского» кота

      О происшествии на странице PSP в Фейсбуке рассказал глава пресс-службы полиции Угу Пальма.

      Подробнее

    • В Португалии открылся конкурс «Евровидение»

      Международный песенный конкурс «Евровидение» официально стартовал в Лиссабоне.

      Подробнее

    • «Реал» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

      «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

      Подробнее

    • Испания: дом Адольфо Суареса на Майорке продается за 13 млн евро

      Вилла на Майорке, принадлежавшая первому председателю испанского правительства Адольфо Суаресу, выставлена на продажу.

      Подробнее

    • Италия: «Chef’s Cup Contest» - 2017 в Риме, или Икра на десерт

      Союз изысканной кухни и визуальных видов искусства...

      Подробнее

    • Италия: «Песни Великой Победы» в РЦНК

      7 мая в 19:00 артисты Рязанского музыкального театра представят концертную программу «Песни Великой Победы».

      Подробнее

    • Самый сильный мужчина в мире

      Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире.

      Подробнее

    • Сотню человеческих костей нашли в Нью-Йорке

      На острове Харт в Нью-Йорке, где находится крупнейшее в мире кладбище, происходит сильный размыв почвы, в результате чего на поверхности оказываются многочисленные человеческие останки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе