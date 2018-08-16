Реалу не хватает португальца Роналду

Полузащитник «Реала» Каземиро после поражения от «Атлетико» (2:4) в матче за Суперкубок УЕФА отметил, что его команда абсолютно уверена в своем главном тренере Хулене Лопетеги.

– Обидное поражение, но это только начало пути. Мы абсолютно уверены в нашем тренере и хотим разделить с ним ответственность за проигрыш. Мы вместе побеждаем и вместе терпим неудачи. Естественно, нам не хватает Роналду, но это уже в прошлом. Думаю, потеря такого футболиста, как Криштиану, отразилась бы на любой команде, – сказал бразилец.

Напомним, летом капитан сборной Португалии перебрался в итальянский «Ювентус», пишет news.sportbox.ru.