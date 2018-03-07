Ребенок заблокировал iPhone на 47 лет

Среда, 07 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ребенок заблокировал iPhone на 47 лет

Маленький мальчик из китайского Шанхая заблокировал iPhone своей матери на 47 лет.

Родительница оставила сына с гаджетом одного, а сама отвлеклась по делам. Предполагалось, что малыш будет смотреть образовательные ролики. Но что-то пошло не так, и ребенку было предложено ввести пароль для разблокировки телефона.

Он постоянно вводил неверный набор цифр. В результате время, после которого код можно ввести снова, накопилось до 47 лет.

Женщина попыталась отремонтировать iPhone у мастера. Но тот сказал, что сделать ничего нельзя, а в его практике попадались случаи, когда телефон был заблокирован на 80 лет.

Теперь женщина думает, выкинуть ли ей ставший бесполезным iPhone или отдать его для разблокировки через 47 лет своим внукам со словами «это была ошибка вашего отца».

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