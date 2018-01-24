Ребенсбург победила на этапе Кубка мира в Италии

Немецкая горнолыжница Виктория Ребенсбург победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кронплатце (Италия).

Ребенсбург по итогам двух попыток показала результат 2 минуты 6,19 секунды. Второй стала норвежка Рагнхильд Мовинкель (+0,03 секунды), третьей - итальянка Федерика Бриньоне (+0,66).

Россиянка Анастасия Романова не финишировала в первой попытке, пишет РИА Новости.