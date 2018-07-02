Редкого носорога убили за один сантиметр рога

Инцидент произошел в заповеднике Крагга Камма в Восточно-Капской провинции на юго-востоке страны. Жертвой охотников стала двадцатилетняя самка южного белого носорога по кличке Белла. Сотрудники заповедника несколько месяцев назад обрезали ей рог, чтобы уберечь от нападения браконьеров, однако это не помогло спасти животное.

У Беллы было четыре детеныша. Самый младший из них по кличке Танк, по словам егерей, полдня оплакивал погибшую мать, а теперь пытается прибиться к другой самке носорога с детенышем.

«До сих пор не могу поверить и понять, как можно было убить животное за один сантиметр рога. Спасибо за поддержку, дорогие друзья, мы знаем, что вы так же опустошены, как и мы», - заявила владелица заповедника Айеша Кэнтор (Ayesha Cantor).

Белые носороги подвергаются многочисленным атакам браконьеров из-за суеверий о чудодейственной силе их рога, распространенной среди африканских народов.