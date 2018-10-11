Рекламу одежды свернули из-за нездоровой внешности модели

На видео стройная девушка демонстрировала комплект спортивной одежды, в который входили платье, юбка и белье для тенниса. Несмотря на заверения бренда о том, что комплекция модели соответствует всем параметрам взрослой здоровой женщины, в ASA поступило 22 письма с жалобами телезрителей.

«В итоге мы решили, что в тех сценах снималась недопустимо худая модель, и заключили, что ролик не соответствует нормам. Мы попросили Nasty Gal отнестись к дальнейшей подготовке рекламы с большей ответственностью», — прокомментировали сотрудники ASA.