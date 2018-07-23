Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки людей

Понедельник, 23 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки людей

Рекордно высокую температуру зафиксировали в Японии.

Как сообщает Kyodo, впервые в истории наблюдений в стране воздух прогрелся до 41,1 градуса Цельсия.

Такая жара накрыла город Кумагая неподалеку от Токио. Отмечается, что был побит рекорд августа 2013 года, когда в расположенном южнее в городе Симанто столбики термометров поднялись до 41 градуса.

Высокая температура держится в Японии уже несколько недель, за это время жертвами жары стали более 40 человек, десятки тысяч попали в больницы. Только за субботу, 21 июля, от теплового удара умерли 11 жителей. 23 июля скончались три человека.

По прогнозам, рекордная жара будет держаться в стране по меньшей мере до 26 июля, передает The Japan Times. Издание отмечает, что страдают не только пожилые люди, которые часто и становятся жертвами высокой температуры, но и школьники, занимающиеся на улицах.

Как пишет CNN, в северных частях Японии, куда обычно не приходит жара, зачастую общественные места не оборудованы кондиционерами. Согласно проведенному в 2017 году опросу, они были установлены лишь в 42 процентах начальных и средних школ страны, а большая часть жилых зданий в принципе не оборудована системами климат-контроля.

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