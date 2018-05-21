Ремень остановил пулю и спас полицейского

Понедельник, 21 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ремень остановил пулю и спас полицейского

Ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки в американском городе Тусон, штат Аризона.

Два офицера полиции приехали к дому 51-летнего мужчины, который угрожал убить своего пасынка и его друзей. Заметив их приближение, он начал кричать на них, а затем открыл огонь из пистолета. Один из выстрелов попал в полицейского, но застежка ремня остановила пулю.

Когда стражи порядка стали отстреливаться, подозреваемый скрылся в доме. В итоге полицейским удалось уговорить его сдаться. После ареста ему были предъявлены обвинения в двух случаях вооруженного нападения за угрозы пасынку и его друзьям и двух случаях вооруженного нападения с отягчающими обстоятельствами за стрельбу по полицейским.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • «Авеш» впервые в истории стал победителем Кубка Португалии

      «Авеш» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Португалии по футболу.

      Подробнее

    • Португалия: популярность распродаж растет

      Опубликованы данные Барометра продаж Португальской ассоциации компаний-дистрибьюторов (APED).

      Подробнее

    • Тигровый комар распространяется по Испании

      В опубликованном на днях докладе испанских энтомологов утверждается, что в Испании увеличивается площадь распространения тигрового комара.

      Подробнее

    • Испания: Bankia снизил цены на недвижимость на 40%

      С приближением летнего сезона банк Bankia запустил акцию по снижению цен на 2600 объектов недвижимости.

      Подробнее

    • В Италии отец забыл дочь в машине и ушел на работу

      Мужчина должен был отвезти своего ребенка в детский сад, однако оставил его в машине.

      Подробнее

    • В Италии мужчина завещал своей собаке 1 млн евро

      Животному отошли две квартиры и два банковских счета.

      Подробнее

    • Ремень остановил пулю и спас полицейского

      Ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки в американском городе Тусон, штат Аризона.

      Подробнее

    • Умер Билл Голд

      Американский художник Билл Голд скончался у себя доме в Олд Гринвич, штат Коннектикут.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе