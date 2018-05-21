Ремень остановил пулю и спас полицейского

Два офицера полиции приехали к дому 51-летнего мужчины, который угрожал убить своего пасынка и его друзей. Заметив их приближение, он начал кричать на них, а затем открыл огонь из пистолета. Один из выстрелов попал в полицейского, но застежка ремня остановила пулю.

Когда стражи порядка стали отстреливаться, подозреваемый скрылся в доме. В итоге полицейским удалось уговорить его сдаться. После ареста ему были предъявлены обвинения в двух случаях вооруженного нападения за угрозы пасынку и его друзьям и двух случаях вооруженного нападения с отягчающими обстоятельствами за стрельбу по полицейским.