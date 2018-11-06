Решение по бюджету Италии будет принято в декабре

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Решение по бюджету Италии будет принято в декабре

Нынешний проект не соответствует европейским бюджетным нормам, отметили в Еврогруппе.

У властей Италии есть неделя, чтобы подготовить и представить новый проект бюджета на 2019 год, который должен будет соответствовать нормам ЕС. Об этом заявил в понедельник председатель Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по итогам заседания министров стран еврозоны в Брюсселе.

"У Италии есть еще одна неделя, чтобы снова представить свой бюджет", - сказал он. По его словам, министры стран еврозоны поддержали оценку Еврокомиссии проекта бюджета Италии, который в настоящее время не соответствует европейским бюджетным нормам. "Министры поддержали оценку Еврокомиссии и пригласили Италию к тесному сотрудничеству с ней в подготовке бюджета в соответствии с нашими бюджетными правилами", - отметил Сентено.

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси подчеркнул в свою очередь, что до 13 ноября Рим должен представить новый проект бюджета.

23 октября Еврокомиссия впервые в истории потребовала от страны Евросоюза доработки проекта бюджета на следующий год. Еврокомиссия в июне рекомендовала Италии сократить бюджетный дефицит на 0,6% ВВП (по сравнению с 2018 годом), тогда как в проекте бюджета Италии, напротив, предусмотрено увеличение дефицита на 0,8-0,9% для расширения социальных программ. В результате расхождение с требованием Брюсселя составляет почти 1,5%, что в денежном выражении составляет свыше 25 млрд евро, пишет ТАСС.

Если власти Италии не выполнят условия ЕС, то Брюссель может подать на Рим в Европейский суд юстиции, а в перспективе - ввести финансовые санкции против страны.

Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый "европейский семестр") появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга в 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.

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