Ревнивая испанка зарезала своего возлюбленного

Инцидент произошел в Лугонес (Астурия). Полиция занимается выяснением обстоятельств происшествия. По предварительной информации, Ана Гарсия Эвиа нанесла 30 ударов ножом своему возлюбленному, 56-летнему Мигелю Анхелю Суаресу.

Убийство было совершено ночью в доме родителей девушки. Среди наиболее вероятных мотивов – ревность. Первой об убийстве узнала мать подозреваемой. Она рассказала, что вечером пара поссорилась и мужчина хотел уйти, но в конечном итоге остался ночевать, пишет noticia.ru.

На место происшествия прибыла скорая и полиция. Агенты задержали девушку прямо в доме. Тело мужчины направили на вскрытие.

Ранее девушка привлекалась к ответственности за попытку ограбления и за поджог мусорных контейнеров.

По словам соседей, отношения у пары завязались несколько месяцев назад.