Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue

Среда, 01 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue

Американская R’n’B и поп-исполнительница Рианна попала на обложку сентябрьского номера британского издания Vogue.

Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты также подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.

Съемку проводили фотограф Ник Найт и главный редактор British Vogue Эдвард Эннифул. Рианна стала первой в истории чернокожей женщиной, которая снялась для главной страницы осеннего выпуска журнала.

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