Рианна лишилась бровей и попала на обложку Vogue

Певица снялась в объемном цветочном головном уборе и оранжевых перчатках. Визажисты также подобрали Рианне насыщенно-бордовую глянцевую помаду и нарисовали карандашом тонкие черные полоски на месте бровей в стиле Марлен Дитрих.

Съемку проводили фотограф Ник Найт и главный редактор British Vogue Эдвард Эннифул. Рианна стала первой в истории чернокожей женщиной, которая снялась для главной страницы осеннего выпуска журнала.