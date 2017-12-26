Ридли Скотт вырезал Кевина Спейси из своего нового фильма

Картина «Все деньги мира» Ридли Скотта рассказывает о похищении внука первого миллиардера Америки Пола Гетти. Но запомнится эта лента уже не своим сюжетом, а скандалом, который разразился вокруг исполнителя главной роли - Кевина Спейси.

Актера обвинили в сексуальных домогательствах, и это поставило под угрозу успех фильма в прокате. О том, как спасали ленту за месяц до премьеры, Ридли Скотт рассказал в эксклюзивном интервью НТВ.

За свою карьеру Ридли Скотт снял десятки фильмов, но над таким ему еще работать не приходилось. Лента «Все деньги мира» с Кевином Спейси в главной роли была уже закончена, до выхода на экраны оставалось чуть больше месяца, когда Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. Скандал грозил потопить всю картину, и тогда Ридли Скотт решился на то, что еще никто и никогда в истории кино не делал. Он вырезал Спейси из фильма и за девять дней переснял все его сцены с другим актером, передает ntv.ru.

Ридли Скотт: «Это было невероятно сложно. Главное решение я принял через час после того, как услышал новости об этом. Я очень тогда разозлился и сказал себе: «Я должен это сделать, я могу исправить фильм, найти актера и переснять все. И тогда картина будет готова к дате премьеры»».

Роль миллиардера Пола Гетти, у которого похищают внука, досталась двукратному обладателю «Оскара» 88-летнему актеру Кристоферу Пламмеру. И неожиданно фильм заиграл другими красками. Вместо холодного и циничного богача в исполнении Спейси появился расчетливый старик, не лишенный юмора и даже некоторой человечности.

Кристофер Пламмер: «Я учил текст везде: в дороге, в самолете, за завтраком, обедом. На съемочной площадке все было здорово, потому что Скотт подготовил все заранее. И он, к счастью, снимает всего по два-три дубля».

Ридли Скотт: «Они абсолютно разные. Спейси холоднее как актер. А Кристофер играет сердцем. Он настолько эмоционально щедрый человек, что когда он говорит те же самые грубые, непростительные слова, то его харизма делает его улыбку и поведение более зловещими».

В 1973-м это была, наверное, главная новость года. У Гетти, самого богатого человека планеты на тот момент, итальянские бандиты в Риме похитили внука и потребовали выкуп в 17 миллионов долларов, которые дедушка наотрез отказывался заплатить.

Только через несколько месяцев, когда сумму выкупа снизили до трех миллионов, и узнав, что с этих денег можно будет вернуть налог, миллиардер согласился заплатить за внука, которому похитители на тот момент уже отрезали ухо. История тогда настолько потрясла молодого студента Ридли Скотта, что спустя десятилетия он решил к ней вернуться. В фильме Гетти-бизнесмен во многом выглядит даже хуже, чем мафиози.

Ридли Скотт: «Он был единственным миллиардером тогда, это сейчас их много. И нас всех просто шокировало, что Гетти отказался платить выкуп. Это казалось подлым, варварским поступком, и мы думали: «Какой он ужасный человек». В общем, не пытайтесь заполучить много денег - это настоящая пропасть, хотя я был бы не прочь попробовать».

Фильм только выходит на экраны, а уже получил три номинации на «Золотой глобус» - за лучшую режиссуру и лучшие мужскую и женскую роли. А Ридли Скотта теперь прочат еще и в номинанты на «Оскар».