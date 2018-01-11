Рики Мартин женился на бойфренде

Певец рассказал корреспонденту издания, что брак уже заключен, но свадьбы пока не было. По его словам, они принесли брачные обеты, подписали все необходимые документы и заключили брачный договор. «Он мой муж, мой мужчина», - заявил Мартин.

Точная дата свадьбы пока не определена, но певец рассчитывает отметить событие через пару месяцев. Празднование будет продолжаться три дня. «Вы будете первым, кто об этом узнает», - заверил он журналиста.

Мартин познакомился с Юзефом в 2016 году, когда искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные. В ноябре 2016 года певец объявил о помолвке на телешоу Эллен Дедженерес.

О своей гомосексуальности артист сообщил в 2010 году. В течение четырех лет Мартин состоял в отношениях с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой, но в 2014-м пара распалась.

Рики Мартин получил мировую известность в 1999 году после выхода альбома Livin’ la Vida Loca. Одноименная песня стала одним из самых продаваемых синглов в истории.