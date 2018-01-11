Рики Мартин женился на бойфренде

Четверг, 11 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Рики Мартин женился на бойфренде

Певец Рики Мартин женился на своем бойфренде, шведском художнике курдского происхождения Джоэне Юзефе (Jwan Yosef).

Певец рассказал корреспонденту издания, что брак уже заключен, но свадьбы пока не было. По его словам, они принесли брачные обеты, подписали все необходимые документы и заключили брачный договор. «Он мой муж, мой мужчина», - заявил Мартин.

Точная дата свадьбы пока не определена, но певец рассчитывает отметить событие через пару месяцев. Празднование будет продолжаться три дня. «Вы будете первым, кто об этом узнает», - заверил он журналиста.

Мартин познакомился с Юзефом в 2016 году, когда искал произведения искусства для своей коллекции. Постепенно деловые отношения переросли в личные. В ноябре 2016 года певец объявил о помолвке на телешоу Эллен Дедженерес.

О своей гомосексуальности артист сообщил в 2010 году. В течение четырех лет Мартин состоял в отношениях с экономистом Карлосом Гонсалесом Абеллой, но в 2014-м пара распалась.

Рики Мартин получил мировую известность в 1999 году после выхода альбома Livin’ la Vida Loca. Одноименная песня стала одним из самых продаваемых синглов в истории.

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