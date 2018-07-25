Рита Ора в Португалии

Среда, 25 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Рита Ора в Португалии

Британская певица Рита Ора показала горячее фото с отдыха в Португалии.

Звезда позировала перед камерой, обнажив свою грудь.

В сезон отпусков все знаменитости охотно делятся яркими и горячими снимками из курортных городов. Исключением не стала и певица Рита Ора, которая умело совместила работу и отдых.

Популярная британка после горячего выступления в Испании отправилась в Португалию. Оттуда звезда опубликовала пикантные фото, которые показали ее будни во время гастролей. На снимке Рита Ора продемонстрировала, как она выглядит во время выступления. Артистка засветила стройную фигуру и яркий сценический костюм, пишет 24tv.ua.

"Португалия. Я не была здесь с 2012 года, когда поддерживала Coldplay. Это уже 2018 год: я впервые показала здесь свое шоу. Обещаю вернуться сюда! Оставайтесь сумасшедшими и спасибо за такую незабываемую ночь!" – поделилась впечатлениями Рита Ора.

И этими фотографиями из Испании и Португалии звезда не ограничилась. Сексуальная Рита Ора обнажила грудь и в спортивных лосинах забралась на кровать. Она прикрыла руками тело и попробовала снеки. При этом Рита Ора имела яркий макияж и сплетенніе волосы, а ее шею украшало объемное ожерелье серебряного цвета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Рита Ора в Португалии

      Британская певица Рита Ора показала горячее фото с отдыха в Португалии.

      Подробнее

    • «Атлетико» пополнился португальским полузащитником

      Испанский «Атлетико» объявил о подписании португальского полузащитника Желсона Мартинша.

      Подробнее

    • Испания: 63-летний альпинист разбился в Пиренеях

      63-летний житель Кантабрии погиб, сорвавшись со склона горы Пико-Инфьернос, расположенной в муниципалитете Пантикоса (Уэска).

      Подробнее

    • Испания: спасены 1200 мигрантов

      1200 мигрантов были спасены в выходные у испанских берегов.

      Подробнее

    • Италия: успех российских стилистов в Риме

      «AltaRoma AltaModa» - праздник, который происходит в Вечном городе два раза в год.

      Подробнее

    • Италия ограничила доступ туристов к Доломитовым Альпам

      Движение автотранспорта по одной из самых знаменитых дорог через Доломитовые Альпы стали ограничивать итальянские власти.

      Подробнее

    • Умер самый известный продавец 2014 года

      Бывший генеральный директор популярного онлайн-магазина Net-a-Porter Марк Себба умер в возрасте 69 лет в понедельник, 23 июля.

      Подробнее

    • Чиновница три года спала на рабочем месте

      Сотрудница департамента автотранспорта американского штата Калифорния постоянно спала на рабочем месте.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda