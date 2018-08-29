Ритейл-беттинг в Италии принес 490,6 млн евро в 2018

Как сообщают аналитики, гемблинг-сегмент по всему миру достиг невероятных результатов.

ЧМ-2018 улучшил доходность игорного рынка Тайваня по всем секторам. Однако особенными результатами отметилась Италия, где сектор ритейл-беттинга принес 490,6 млн евро в первой половине 2018 года. В большей мере это произошло благодаря ставкам, произведенным во время самого крупного спортивного ивента в мире. В общей сложности за время чемпионата фанаты поставили 2,5 млрд евро.

Как сообщают итальянские СМИ, наибольшую прибыль удалось получить Неаполю – 71,4 млн евро за последние семь месяцев. Игроки поставили 448 млн евро в 1 263 пунктах приема ставок по всему региону, пишет logincasino.com.

Рим и прилегающие к нему территории зафиксировали прибыль в размере 39,2 млн евро, а оборот от ставок составил 223,5 млн евро. В общем в Милане футбольные болельщики поставили 139,6 млн евро, а прибыль операторов достигла 26,3 млн евро.

Сообщается, что общий доход от ставок на спорт в стране составил 852 млн евро за первые семь месяцев 2018-го, что на 43,3% выше в сравнении с предыдущим годом.