Роберт Де Ниро расстался с женой после 20 лет брака

Среда, 21 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Роберт Де Ниро расстался с женой после 20 лет брака

Голливудский актер Роберт Де Ниро расстался с супругой Грейс Хайтауэр.

По словам собеседника издания, пара более не живет вместе и собирается в скором времени публично объявить о разрыве.

Де Ниро и Хайтауэр поженились 20 лет назад после 10 лет отношений. После двух лет брака они развелись, однако вскоре сошлись вновь. В 1998 году у них родился сын Эллиот, а в 2011-м — дочь Хелен.

В октябре Де Ниро послали посылку со взрывным устройством. Такие же посылки были отправлены 44-му президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

75-летний Роберт Де Ниро снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни» Помимо этого, он запомнился ролями боксера в спортивной драме «Бешеный бык» и комедии «Забойный реванш».

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