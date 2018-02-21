Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

Об этом говорится на сайте регионального управления исполнительного ведомства.

«Родители, столь неожиданным образом узнавшие о «воскресении» своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. В ноябре 2017 года справедливость восторжествовала, и в канун наступления 2018 года ребенок был передан на воспитание законным родителям», - отмечается в тексте.

Ранее на исполнение сотрудникам ФССП поступил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Пристав не нашел должников дома и наложил арест на банковский счет матери.

На следующий день женщина пришла на прием в ФССП, чтобы узнать в чем дело. «Взглянув на документы, родительница упала в обморок», - подчеркивают приставы.

Как оказалось, в 2011 году, после рождения ребенка, матери сказали, что он не проживет дольше недели. Она посоветовалась с мужем, подписала отказ от него и уехала домой. Через пять дней супруги вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сказали, что малыш уже скончался.