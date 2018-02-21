Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

Среда, 21 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

Об этом говорится на сайте регионального управления исполнительного ведомства.

«Родители, столь неожиданным образом узнавшие о «воскресении» своего малыша, тут же обратились в суд за восстановлением родительских прав. В ноябре 2017 года справедливость восторжествовала, и в канун наступления 2018 года ребенок был передан на воспитание законным родителям», - отмечается в тексте.

Ранее на исполнение сотрудникам ФССП поступил документ о взыскании с супружеской пары алиментов в пользу дома-интерната на содержание их несовершеннолетнего ребенка. Пристав не нашел должников дома и наложил арест на банковский счет матери.

На следующий день женщина пришла на прием в ФССП, чтобы узнать в чем дело. «Взглянув на документы, родительница упала в обморок», - подчеркивают приставы.

Как оказалось, в 2011 году, после рождения ребенка, матери сказали, что он не проживет дольше недели. Она посоветовалась с мужем, подписала отказ от него и уехала домой. Через пять дней супруги вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сказали, что малыш уже скончался.

Последние новости

    • Португалия: помощь животным - благородное дело

      Animalife опубликовал сообщение на своей официальной странице в Facebook.

      Подробнее

    • Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

      Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

      Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

      Подробнее

    • Испания: британские футболисты угнали такси в Барселоне

      Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси.

      Подробнее

    • Итальянка Годжа стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

      Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пхенчхане.

      Подробнее

    • Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

      Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

      Подробнее

    • Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

      Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

      Подробнее

    • Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

      Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!