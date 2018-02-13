Родителям попытались навязать школьную форму от Armani

Костюм для ребенка стоит около 729 долларов. Кроме того, форма подразумевает аксессуары той же марки. Директор школы Taimei Тосицугу Вада (Toshitsugu Wada) заявил, что такая одежда уместна для детей, которые обучаются в государственной школе богатого района. Родители выразили официальный протест решению учебного заведения и обратились с претензиями в правительственные органы.

Министр финансов Японии Таро Асо (Taro Aso) в ответ на это заявил, что стоимость предложенной формы для государственного учебного заведения слишком высока. Министр образования Йосимаса Хаяси (Yoshimasa Hayashi) сказал, что подобные решения руководство школы должно принимать только после предварительного обсуждения проблемы с родителями школьников. После этого директор школы Taimei разместил на сайте учебного заведения сообщение, где признал свое решение несвоевременным и недостаточно обоснованным.

В феврале 2018 года японский бренд Predator Rat, созданный косплей-моделью Иинику Усидзима, предложил комплекты белья и бикини, открывающие верхние части лобка и ягодиц и минимально прикрывающие грудь. Фотографии вещей опубликованы в Instagram марки. Бренд уже получил популярность в Японии, цены на вещи - в диапазоне от трех до 12 тысяч иен.