Родриго Кокса установил мировой рекорд в Португалии

Понедельник, 30 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Родриго Кокса установил мировой рекорд в Португалии

Серфер установил мировой рекорд, поймав 25-метровую волну в Португалии.

Результат спортсмена отметили судьи Мировой лиги серфинга во время церемонии Big Wave Awards.

Профессиональный серфингист из Бразилии Родриго Кокса поставил новый рекорд, покорив волну высотой 24,38 метра. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Результат бразильца, достигнутый им еще 8 октября 2017 года на соревнованиях в Португалии, был зафиксирован судьями Мировой лиги серфинга (WSL) во время церемонии Big Wave Awards, пишет life.ru.

Родриго Кокса стал победителем в номинации «Самая большая волна».

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