Rolls-Royce представил новый способ передвижения

Среда, 18 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Rolls-Royce представил новый способ передвижения

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил концепт электрического летающего такси Electric Vertical Take Off and Landing (EVTOL).

Сообщается, что летательный аппарат сможет развивать скорость до 400 километров в час, а максимальная дальность его полета составит 800 километров. Такси оснастят шестью складными пропеллерами, четыре из которых будут задвигаться в крылья, чтобы снизить уровень шума во время полета.

На борту одновременно смогут находиться до пяти пассажиров. Также будет возможна перевозка грузов и использование EVTOL в военных целях.

По данным Rolls-Royce, запуск летающего такси планируется на начало 2020-х годов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Santa Cruz Ocean Spirit

      Santa Cruz Ocean Spirit, крупнейший международный фестиваль волновых видов спорта, возвращается на пляж Санта-Круж (Торреш-Ведраш) на 10 дней.

      Подробнее

    • Португалия: туристки перепутали города

      Туристки перепутали португальский и американский Лиссабоны.

      Подробнее

    • Испания: в деревне запретили колокольный звон

      В каталонской деревне через суд запретили колокольный звон.

      Подробнее

    • Испания: в Жироне нашли снаряд времен Гражданской войны

      Водолазы обнаружили на дне моря неподалеку от островов Формигес (Жирона) неразорвавшийся снаряд.

      Подробнее

    • Италия: алкоголь повышает фертильность

      Умеренное употребление алкоголя повышает фертильность мужчин.

      Подробнее

    • Италия: Конте может стать тренером «Милана»

      Бывший тренер английского «Челси» Антонио Конте может стать новым наставником «Милана».

      Подробнее

    • Rolls-Royce представил новый способ передвижения

      Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил концепт электрического летающего такси Electric Vertical Take Off and Landing (EVTOL).

      Подробнее

    • Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом

      В США в туристку из Великобритании влетел пляжный зонт и пронзил ей лодыжку.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda