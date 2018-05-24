Роналдиньо станет многоженцем

Роналдиньо возьмет в жены Присциллу Коэльо и Беатрис Соузе. Из-за того, что в Бразилии действует запрет на многоженство, свадьба состоится в американском городе Санта-Моника, где проживают футболист и его девушки. Церемония намечена на август этого года.

37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го. Последний раз футболист выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе бразильского «Флуминенсе».

В 2002-м Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии. В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз - Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».

В начале 2000-х у Роналдиньо был роман с танцовщицей Жанайной Мендес. В феврале 2005-го у пары родился сын.