Роналдо обзаведется собственным футбольным клубом

Сумма сделки оценивается в 30 миллионов евро, она должна быть завершена в ближайшие две-три недели. После этого Роналдо завладеет контрольным пакетом акций «Вальядолида» и станет его президентом. Нынешний президент Карлос Суарес продолжит работать в клубе в качестве генерального директора. В случае совершения сделки «Вальядолид» избавится от долга в 25 миллионов евро.

Предложения купить клуб также поступали из Китая и Латинской Америки. Их условия были выгоднее, но руководство «Вальядолида» заинтересовано в сделке с бразильцем.

После двух туров чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 14-м месте в таблице.

В разные годы Роналдо выступал за «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан». Вместе с национальной командой он дважды становился чемпионом мира.