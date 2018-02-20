Роналду претендует на звание игрока года в Португалии

19 марта в Лиссабоне будут награждать португальских футболистов, тренеров и команды, которые отличились в Португалии и за рубежом в большом футболе, футзале и пляжном футболе в течение 2017 года, передает soccer.ru.

В список номинантов на звание лучшего попали нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вратарь «Спортинга» Руй Патрисиу и полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

В прошлом году лучшим был признан Роналду.