Роналду прибыл в расположение сборной Португалии
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прибыл в расположение сборной Португалии, которая готовится к чемпионату мира 2018 года.
Об этом сообщается на официальной странице «селесао» в «твиттере».
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил окончательную заявку из 23 футболистов на мировое первенство в России 17 мая. Роналду, который в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, было позволено получить небольшой отпуск и присоединиться к команде позже, пишет sport24.ru.
Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
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