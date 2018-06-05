Роналду прибыл в расположение сборной Португалии

Об этом сообщается на официальной странице «селесао» в «твиттере».

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил окончательную заявку из 23 футболистов на мировое первенство в России 17 мая. Роналду, который в составе «Реала» стал победителем Лиги чемпионов, было позволено получить небольшой отпуск и присоединиться к команде позже, пишет sport24.ru.

Сборная Португалии на чемпионате мира сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.