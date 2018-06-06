Роналду требует у Реала 75 миллионов евро в год

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Роналду требует у Реала 75 миллионов евро в год

Португальский вингер намекнул на возможный уход из Реала.

Это ничто иное, как очередная попытка Криштиану выбить у клуба новый контракт.

Роналду требует у «королевского клуба» зарплату в 75 млн евро в год. В данный момент португалец зарабатывает 21 млн евро в год.

Также Криштиану рассчитывает на контракт длительностью 6 лет – до 2024 года. По его окончании португальцу исполнится уже 39.

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