Роналду требует у Реала 75 миллионов евро в год
Португальский вингер намекнул на возможный уход из Реала.
Это ничто иное, как очередная попытка Криштиану выбить у клуба новый контракт.
Роналду требует у «королевского клуба» зарплату в 75 млн евро в год. В данный момент португалец зарабатывает 21 млн евро в год.
Также Криштиану рассчитывает на контракт длительностью 6 лет – до 2024 года. По его окончании португальцу исполнится уже 39.
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