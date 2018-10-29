Роналду вернется в сборную Португалии

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Роналду вернется в сборную Португалии

Роналду вернется в сборную Португалии в ноябре к матчам Лиги наций.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в сборную Португалии в ноябре для участия в матчах Лиги наций УЕФА с командами Италии и Польши, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

В начале октября сообщалось, что по согласованию с главным тренером сборной Фернанду Сантушем и Португальской футбольной федерацией (FPF) Роналду не будет вызываться в национальную команду в этом году. Роналду не играл за сборную с чемпионата мира в России, который прошел в июне-июле, пишет РИА Новости.

Португальцы, выступающие в группе 3 дивизиона A, 17 ноября на выезде сыграют со сборной Италии, а 20 ноября примут команду Польши.

В активе Роналду 154 матча и 85 голов за сборную Португалии, в составе которой он стал чемпионом Европы-2016.

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