Российский фильм «Тренер» покажут в Италии

Пятница, 06 Июль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Российский фильм «Тренер» покажут в Италии

Российский художественный фильм «Тренер» в римском кинотеатре «Фарнезе».

7 июля, в 15:00, в преддверии важного для сборной России матча ¼ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ против команды Хорватии, приглашаем всех в столичный кинотеатр «Фарнезе» на просмотр спортивной драмы «Тренер» (2018, реж. Д.Козловский, 138 мин).

Кинотеатр «Фарнезе» находится по адресу: Кампо де’Фиори, 56.

Показ фильма организован Российским центром науки и культуры в Риме совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип».

Герой картины - известный футболист Юрий Столешников (его роль играет Данила Козловский). В решающем матче Юрию не удаётся реализовать отличную возможность забить гол. Перспективы удачной спортивной карьеры рушатся в один миг. Но Столешников находит в себе силы двигаться дальше. Он пробует себя в качестве тренера молодой футбольной команды, где изо дня в день старается помочь своим подопечным добиться высшего уровня мастерства.

Фильм будет показан на русском языке с английскими субтитрами.

Вход бесплатный.

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