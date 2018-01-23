Российский велогонщик попал под автомобиль в Испании

Российский велогонщик Егор Силин попал в ДТП во время тренировки в Испании, передает агентство «Р-Спорт».

Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от дома, где проживает велосипедист, пишет regnum.ru.

Как сообщил Егор Силин журналистам, его велосипед после аварии восстановлению не подлежит, однако сам он не получил «ни царапинки».

«Я даже потом еще проехал четырехчасовую тренировку на другом велосипеде», - рассказал спортсмен.

По словам Силина, виновником ДТП стал владелец автомобиля, с его стороны вины в произошедшем нет.