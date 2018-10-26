Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Пятница, 26 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура группового раунда в футбольных Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Российские клубы на текущей неделе из пяти матчей выиграли один, одну игру завершили вничью и потерпели три поражения. Московский ЦСКА в Лиге чемпионов уступил итальянской "Роме" (0:3), столичный "Локомотив" в этом же турнире проиграл португальскому "Порту" (1:3). В Лиге Европы московский "Спартак" сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" (0:0), "Краснодар" потерпел поражение от бельгийского "Стандардп" (1:2), а санкт-петербургский "Зенит" победил французский "Бордо" (2:1).

Россия находится на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА, имея в своем активе 47,549 балла. Португалия идет седьмой (42,032). Франция - пятая (52,665).

Лидерство сохраняет Испания (91,283). Второе место занимает Англия (69,034), замыкает тройку - Италия (68,725), пишет РИА Новости.

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