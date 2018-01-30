Россиянка завоевала титул «Мисс бикини мира»

Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

«Топ 15 самых красивых девушек мира. И «Miss Bikini World», - написала она. Сибирячка также поблагодарила всех своих поклонников за оказанную ей поддержку, пишет newsru.com.

Победительницей конкурса «Мисс туризм - 2017/2018» стала колумбийка Андреа Катерина Гутьеррес, сообщается на странице мероприятия в Facebook.