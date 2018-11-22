Розничные продажи в Португалии сократились за месяц почти на 2%

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Розничные продажи в Португалии сократились за месяц почти на 2%

Объем розничных продаж в Португалии уменьшился в сентябре 2018 года на 1,7% относительно предыдущего месяца, когда они выросли на 1,1%.

В годовом сопоставлении розничные продажи увеличились в сентябре на 1,3%, сообщает «Финам».

Напомним также, что в середине октября международное рейтинговое агентство Moodyʼs впервые с 2011 года повысило долгосрочные рейтинги Португалии до уровня инвестиционной категории — «Baa3» с «Ba1». Прогноз рейтингов был изменен на «стабильный» с «позитивного», пишет rosbalt.ru.

Эксперты Moodyʼs выделили два основных фактора, позволивших им вернуть рейтинги Португалии на инвестиционный уровень. Во-первых, они отметили наличие устойчивой, хотя и плавной тенденции к снижению повышенной долговой нагрузки государства при ограниченных рисках разворота этой тенденции. Во-вторых, в агентстве обратили внимание на укрепление экономической стабильности благодаря расширению круга двигателей роста и структурному улучшению внешней позиции.

«Показатель отношения госдолга к ВВП Португалии в 2017 году сократился на 4,5 процентного пункта — до 124,7% ВВП, что является первым существенным снижением после рекапитализации банков властями страны в последние годы, — подчеркнули в Moodyʼs. — Уменьшение показателя обусловлено сильным экономическим ростом и высоким уровнем первичного профицита бюджета».

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