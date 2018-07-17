Розовыe дни в Италии-2018

Весь полуостров был оживлен аперитивами, ужинами и тематическими дегустациями. В рамках Розового дня состоялись более 300 микромероприятий, посвященных розовому вину.

Лидером мероприятия стал консорциум по защите Киаретто и Бардолино (Consorzio Tutela del Chiaretto e del Bardolino), который совместно с консорциумами Валтенеси (Consorzio del Valtènesi), Вина Абруццо (Consorzio Vini d’Abruzzo), Кастель-дель-Монте (Consorzio del Castel del Monte) и Саличе Салентино (Consorzio del Salice Salentino) недавно подписал соглашение о намерении улучшить качество итальянского розового вина и зафиксировать заметный рост его производства. Идея возникла во время Mondial du Rosé 2018, состоявшегося в конце апреля в Каннах, в самом сердце французской родины розового вина.

Кстати, 2017-й стал годом увеличения экспорта итальянского вина. Италия удерживает пятое место в мировом экспорте в данном секторе, с увеличением оборота в 2017 году на 2,7%, и составил 11,3 млрд евро (источник: Industry Unicredit).

ВЫСТАВКА ROSÉXPO

Международная выставка розовых вин Roséxpo, продвигаемая организацией DeGustoSalento и ассоциацией производителей Негроамаро (Negroamaro), фокусирует свою цель на увеличении участия зарубежных виноделен в своем мероприятии, совсем не боясь конкуренции с их стороны.

264 лейбла, 177 компаний, пять консорциумов, семь крупных дистрибьюторов, 14 итальянских регионов, 31 иностранный лейбл, охватывающий весь мир - от Франции до Словении, от Израиля до Ливана и даже Грузии и Португалии, а также четыре семинара, посвященных четырем основным направлениям производства розового вина: Шампань, Прованс, Трентодок и Ламбруско (Champagne, Provenza, Trentodoc, Lambrusco) - вот цифры, говорящие сами за себя.

Roséxpo прошла 23-24 июня - в старинном замке Castello Carlo V - Lecce - уже в пятый раз.

«Зачем все еще говорить о вине Розе? Потому что в это время тенденция продаж растет, - говорит Иллария Донатео IlariaDonateo, президент дегусто Саленто и директор Roséxpo. - В Соединенных Штатах Розе стало одной из категорий наболее привлекательных вин, + 53% по продажам, превосходящие, по сути, количество всех остальных продаваемых вин.

Даже в Италии есть «брожение» в этом смысле. Если несколько лет назад только женщины предпочитали розовые вина, но сегодня это общее предпочтение».

Выставка открылась конференцией на тему «Розовое вино, увиденное за границей», в котором приняли участие Стив Ким (Steve Kim), Жан Маркус Дюкасс (Jean Marc Ducasse) - создатель Pinkrosè festival, Илeния Люкачелли (Ylenia Lucaselli) - в роли Глобального советника по производству вин и спиртных напитков SouthernGlazer, базирующегося в Майами и Техасе.

Открытие праздника поручается не случайно Стив Ким - женщине, которая от имени Vinitaly призвана сканировать каждый винный уголок планет в поиске достойнейших, она управляющий директор VinitalyInternational.

Это была первая Ночь в Розовом и для озера Тразимено. 23 июня консорциум TutelaViniTrasimeno, по сути, организовал первое издание фестиваля TrasimenoRosé, вечер, полностью посвященный розовым винам на территории Умбрии, по случаю романтической ночи в самых красивых деревнях региона. Мероприятие прошло в более чем тридцати ресторанах в окрестностях озера Тразимено.

BERE ROSA И DRINK PINK В СТОЛИЦЕ

3 июля в Риме возобновилась встреча с игристыми и не только винами в розовом цвете. В бесподобном Палаццо Бранкаччо (Palazzo Brancaccio) прошел седьмой выпуск Bere Rosa.

Чего не хватает итальянскому вину для завоевания международных рынков? Экспорт вин Rosé продолжает расти и, похоже, наконец эта категория вин вышла из тупика и на внутреннем рынке, который слишком привязан к потреблению индустриально произведенных вин. BereRosa своими ежегодными мероприятиями хочет вывести увлекательный и многогранный мир итальянских розовых вин на большой рынок потребителей, которые, к сожалению, часто отвлекаются на некачественную дешёвую продукцию.

И, наконец , 13 июля в Риме прошло Drink Pink - дегустационное мероприятие издательства и гастрономического телевизионного канала Gambero Rosso, на котором были представлены лучшие розовые вина Италии. Это новое веселое и захватывающее мероприятие прошло на одной из красивейших террас Рима Terrazza Civita после большого тура по городам Италии, где расположены остальные представительства Gambero Rosso.

В Риме по результатам дегустации победило игристое вино Ottocentorosa винодельни AlbineaCanali из региона EmiliaRomagna, которая производит вина начиная с далекого 1936 года.

Ирина Раскина