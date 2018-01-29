Ryanair в Италии объявил о наборе персонала

Понедельник, 29 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Ryanair в Италии объявил о наборе персонала

Известная авиакомпания лоу-кост Ryanair начинает в Италии компанию вербовки сотрудников для работы на борту самолетов.

Рекрутинг будет происходить в дни, объявленные как Cabin Crew Day. Опубликован список регионов и городов Италии, где в назначенные дни февраля подавшие заявки пройдут предварительные собеседования. Отобранных кандидатов затем направят на 6-недельные курсы обучения. После контрольных экзаменов с будущими стюардами заключат 3-летний договор на обслуживание полетов, пишет napoli1.com.

Также компания опубликовала список требований, которым должны соответствовать кандидаты. Так, они должны свободно владеть английским языком, иметь хорошую физическую форму и навыки плавания, обладать отличным зрением, а также иметь рост не менее 1,57 метра и пропорционально весу.

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