Ryanair запускает 14 новых маршрутов в Португалию

Четверг, 01 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Ryanair запускает 14 новых маршрутов в Португалию

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири рассказал на пресс-конференции в Лиссабоне о ближайших планах.

Согласно им, с конца этого года авиакомпания запустит 14 новых маршрутов в пять аэропортов страны. Цель - достичь объема перевозок 11 миллионов пассажиров в год.

«К концу года мы намерены увеличить наш трафик на 6% и впервые перевезти 11 миллионов пассажиров», - заявил Майкл О'Лири.

Большая часть (3,5 миллиона в год) этих пассажиров ожидается в аэропорту им. Умберту Делгаду в Лиссабоне, далее следуют аэропорты в Порту (4,4 миллиона), Фару (2,6 миллиона), Понта-Делгада и Терсейра, на Азорских островах, в общей сложности - 500 тысяч пассажиров.

В целом, эти аэропорты получат 14 новых направлений, включая восемь новых маршрутов из Порту (в Болонью, Кальяри, Дюссельдорф, Лилль, Манчестер, Мальту, Марракеш и Севилью), пять из Фару (в Берлин, Кельн, Корк, Марсель и Милан (аэропорт Бергамо), три из Понта Делгада, два с Терсейры и один из Лиссабона (в Эдинбург).

Таким образом, Ryanair будет совершать рейсы по 104 маршрутам в/из Португалии.

Последние новости

    • Португалия: велосипедное состязание в Алгарве

      В состязании в Алгарве в марте примет участие элита горного велоспорта и амбициозные любители.

      Подробнее

    • Португальская компания создала пробковый телефон

      В Барселоне представили новые пробковые мобильные телефоны.

      Подробнее

    • Испания: на Тенерифе задержали грузина, пытавшегося зарезать жену

      Полиция задержала на юге Тенерифе 66-летнего грузина, который нанес своей 61-летней жене несколько ножевых ранений.

      Подробнее

    • Где в Испании самое дешевое пиво?

      В Испании на каждых 458 жителей приходится 1 бар, а общее количество питейных заведений превышает 100 тысяч.

      Подробнее

    • Неожиданные заморозки в Италии угрожают плодоовощным культурам

      Неожиданные снег и морозы, обрушившиеся на несколькие районы Италии, могут привести к крупным потерям урожая овощей и фруктов в стране.

      Подробнее

    • В Италии 17 человек пострадали при пожаре на дискотеке

      В результате пожара на дискотеке 17 человек были госпитализированы в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда (область Ломбардия).

      Подробнее

    • Найдены первые признаки переворота полюсов

      Ученые из (США) пришли к выводу, что изменения в силе магнитного поля, могут предвещать скорый переворот магнитных полюсов Земли.

      Подробнее

    • Каждый пятый ребенок в мире не посещает школу

      Каждый пятый ребенок, подросток и молодой человек в мире не посещает школу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!