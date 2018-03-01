Ryanair запускает 14 новых маршрутов в Португалию

Согласно им, с конца этого года авиакомпания запустит 14 новых маршрутов в пять аэропортов страны. Цель - достичь объема перевозок 11 миллионов пассажиров в год.

«К концу года мы намерены увеличить наш трафик на 6% и впервые перевезти 11 миллионов пассажиров», - заявил Майкл О'Лири.

Большая часть (3,5 миллиона в год) этих пассажиров ожидается в аэропорту им. Умберту Делгаду в Лиссабоне, далее следуют аэропорты в Порту (4,4 миллиона), Фару (2,6 миллиона), Понта-Делгада и Терсейра, на Азорских островах, в общей сложности - 500 тысяч пассажиров.

В целом, эти аэропорты получат 14 новых направлений, включая восемь новых маршрутов из Порту (в Болонью, Кальяри, Дюссельдорф, Лилль, Манчестер, Мальту, Марракеш и Севилью), пять из Фару (в Берлин, Кельн, Корк, Марсель и Милан (аэропорт Бергамо), три из Понта Делгада, два с Терсейры и один из Лиссабона (в Эдинбург).

Таким образом, Ryanair будет совершать рейсы по 104 маршрутам в/из Португалии.