Рыбак в Италии поймал 130-килограммового монстра

Как рассказал мужчина, на крючок которого попалась рыба, он сначала думал, что снасти зацепились за что-то на дне. Подводного монстра рыбаки пытались достать из реки почти час, пишет ren.tv.

Отметим, в 2005 году в Таиланде был выловлен самый большой в мире сом, которого занесли в книгу рекордов Гиннесса. Его вес - более 290 кг, а длина - почти 3 метра.