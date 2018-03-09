Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 1,04%

Пятница, 09 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 1,04%

Фондовый рынок Португалии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 1,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), которые подорожали на 0,0230 п. (10,85%), закрывшись на отметке в 0,2350. Котировки Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли на 0,1800 п. (3,91%), завершив торги на уровне 4,7800. Бумаги EDP (LS:EDP) выросли в цене на 0,0800 п. (2,82%), закрывшись на отметке 2,9130.

Лидерами падения стали акции Novabase (LS:NBA), цена которых упала на 0,070 п. (2,51%), завершив сессию на отметке 2,720. Акции J Martins (LS:JMT) поднялись на 0,1550 п. (1,03%), закрывшись на уровне 14,9600, а Sonae Capital (LS:SONAC) снизились в цене на 0,0060 п. (0,63%) и завершили торги на отметке 0,9420.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (18), а котировки 2 акций практически не изменились, пишет news.rambler.ru.

Котировки акций Novabase (LS:NBA) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,51%, 0,070 п., и завершили торги на отметке 2,720. Котировки акций J Martins (LS:JMT) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,03%, 0,1550 п., и завершили торги на отметке 14,9600.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае потерял 0,70%, или 0,45, достигнув отметки 63,89 долларов за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле снизились на 0,98%, или 0,60, до 60,55 долларов за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,50%, или 6,60, до отметки 1.321,00 долларов за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,78% до 1,2314, а котировки EUR/GBP упали на 0,18%, достигнув отметки 0,8914.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,63% до 90,12.

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