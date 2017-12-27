С Apple потребовали триллион долларов

Среда, 27 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

С Apple потребовали триллион долларов

Жительница штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск против компании Apple в размере 999 999 999 000 долларов за умышленное замедление старых iPhone.

Одновременно с Майлян аналогичный иск, но на сумму в 100 миллионов долларов, подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy). Обе американки уверены, что Apple вводит своих клиентов в заблуждение, и обвиняют корпорацию в несправедливой конкуренции.

«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей», - говорится в иске Майлян. В документе также отмечается, что «каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность их старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий» компании.

Первый иск против Apple был подан жителем Лос-Анджелеса Штефаном Бодгановичем (Stefan Bodganovich). По его словам, производительность старых смартфонов снижается корпорацией ради прибыли и роста числа покупателей новых моделей. Эта функция была введена втайне от клиентов, утверждает мужчина.

21 декабря Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. Разработчики будут и дальше внедрять эту функцию, с выходом с iOS 11.2 она появилась на iPhone 7.

Последние новости

    • Португалия: беглеца «подвел» светофор

      Из тюрьмы Пасуш де Феррейра 19 октября с.г. бежал заключенный.

      Подробнее

    • Португалия: Роналду опубликовал трогательное фото с детьми

      Футболист Криштиану Роналду показал свое фото в окружении своих детей.

      Подробнее

    • Число ночевок в отелях выросло в Испании

      В ноябре 2017 года общее число ночевок в гостиничных учреждениях Испании выросло до 17,5 миллионов, что на 2,1% больше по сравнению с прошлым годом.

      Подробнее

    • Барселона лидирует в Испании по объему инвестиций в стартапы

      Несмотря на сложную политическую обстановку, в 2017 году стартапы в Барселоне привлекли инвестиций больше, чем вся Италия или Россия.

      Подробнее

    • После Рождества в Италии прогнозируют снег и ветер

      После солнечного Рождества по большей части Италии в следующие несколько дней ожидается снег, сильный ветер и дождь.

      Подробнее

    • Итальянская бабушка стала самым старым человеком в Европе

      115-летняя итальянка Джузеппина Проджетто получила титул старейшего человека Европы после смерти 116-летнего испанца.

      Подробнее

    • Умер актер из «Звездных войн»

      Британский актер Элфи Кертис, сыгравший доктора Корнелиуса Эвазана в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», скончался в возрасте 87 лет.

      Подробнее

    • Самолет развернули после 4 часов полета из-за лишнего пассажира

      Самолет, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Токио, развернули в воздухе спустя несколько часов полета из-за лишнего человека на борту.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!