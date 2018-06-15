С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения

Пятница, 15 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения

С бывшего главы Федерации футбола Италии сняли обвинения в домогательствах из-за возраста потерпевшей.

Прокуратура решила, что в 50 лет приставаний можно уже не бояться.

В распоряжении редакции газеты Guardian оказался отчет прокуратуры Рима о расследовании дела о сексуальных домогательствах бывшего главы Федерации футбола Италии Карло Тавеккио к президенту женского футбольного клуба «Лацио» Элизабетте Кортани.

Тавеккио стал президентом федерации в 2014 г. и запомнился как масштабными реформами, так и скандальными заявлениями. В частности, во время своей предвыборной кампании он был отстранен на полгода от участия в работе УЕФА за расистское высказывание. А спустя три года предложил устраивать на стадионах стриптиз-шоу. В отставку Тавеккио подал 20 ноября 2017 г. – спустя неделю после того, как стало известно, что сборная Италии впервые с 1958 г. не попала на Чемпионат мира. А уже 24 ноября Кортани написала на него заявление в полицию, пишет zarubejom.ru.

Как утверждает президент женской команды «Лацио», Тавеккио домогался ее дважды. В мае 2015 г., когда Кортани зашла по делу в кабинет главы федерации, он стал трогать ее грудь, заявив: «А ты хорошо выглядишь. И сиськи у тебя классные». Затем Тавеккио попытался поцеловать коллегу в губы. Кортани, по ее словам, была шокирована поведением функционера и поспешила покинуть его кабинет.

В августе 2016-го она пришла на встречу с Тавеккио, имея при себе скрытую камеру. Президент федерации, по воспоминаниям женщины, закрыл дверь кабинета, спросил у нее, не выбирая выражений, часто ли она занимается сексом, а потом начал целовать ее, хватать за грудь и подталкивать к дивану. В конце концов Кортани удалось освободиться от его объятий и убежать. Однако действия Тавеккио якобы привели к тому, что видеозапись на камере отключилась, и в качестве доказательства домогательств женщина смогла предоставить следователям лишь аудио.

Как следует из документа, полученного Guardian, римская прокуратура отказалась от предъявления обвинений Тавеккио в связи с тем, что Кортани «слишком поздно» обратилась в правоохранительные органы, хорошо знала подозреваемого и «была в таком возрасте, когда приставаний уже не боятся». Говоря о возрасте, прокуроры намекали на то, что президенту женского «Лацио» за 50. При этом описание домогательств, изложенное ею, показалось им вполне правдоподобным.

«Итальянские женщины иногда боятся заявлять о приставаниях, но я хочу сказать: это нужно делать. Верят нам или нет, мы должны требовать уважения к себе. Они говорят, что я слишком стара и вполне могла за себя постоять. Но уверяю вас, там, в его кабинете, я испытывала страх. Оказываясь в таком кабинете, ты невольно чувствуешь превосходство его хозяина над тобой, вне зависимости от того, сколько тебе лет», - сказала Кортани в интервью Guardian.

Адвокат президента женского «Лацио» намерен оспорить решение римской прокуратуры. В свою очередь, защитник Тавеккио подчеркивает, что его клиент с самого начала отвергал все обвинения Кортани.

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