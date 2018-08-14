Салон красоты заклеил женщине глаза

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Вместо специального косметического клея косметолог использовала быстросохнущий универсальный.

Через несколько минут веки опухли, а затем слиплись, когда женщина моргнула. Несмотря на это, косметолог потребовала за работу 1,5 тысячи бат и лишь затем согласилась дать скидку — 500 бат.

Чтобы удалить клей, Супап направилась в другой салон. После болезненной процедуры, которая растянулась почти на час, она полностью лишилась ресниц. За это ей пришлось заплатить еще тысячу бат.

Женщина утверждает, что обратилась в полицию и рассказала о произошедшем. Ей ответили, что ничем не могут помочь.