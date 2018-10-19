Самая большая солнечная электростанция открыта в Португалии

Пятница, 19 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Самая большая солнечная электростанция открыта в Португалии

Возле небольшого португальского города Орика заработала самая крупная в Европе солнечная электростанция.

Ее энергии хватит, чтобы обеспечивать 25 тысяч семей, при этом по сравнению с обычными тепловыми электростанциями она выбрасывает на 50 тысяч тонн меньше углекислого газа в год.

С запуском новой электростанции Португалия почти достигла своей цели по возобновляемой энергетике на 2020 год. Доля возобновляемой энергетики в Португалии составляет 29%, а к 2020 году она должна достигнуть 31%, сообщает euromag.ru.

На сегодняшний день 17% всей вырабатываемой в Евросоюзе энергии производятся за счет возобновляемых источников, в том числе солнечного света, согласно данным европейского статистического ведомства Евростат. К 2020 году эта доля должна увеличиться до 20%. 11 стран ЕС уже выполнили национальный план по «зеленой» энергетике на 2020 год.

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