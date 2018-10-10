«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду

Итальянские дома Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах, а один из любимых брендов супермодели Беллы Хадид By Far выпустил целую линию таких сумок в нескольких вариантах расцветки.

Кроме того, американскую топ-модель Кендалл Дженнер не раз замечали с похожей наплечной сумкой во время Недели моды в Париже.

По словам стилистов, аксессуар подойдет как к повседневной одежде, так и к вечернему платью.