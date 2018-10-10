«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду

Среда, 10 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Самая сексуальная сумка 1990-х» вернулась в моду

Маленькая наплечная сумка на коротком ремне, которую модное издание Vogue нарекло «самой сексуальной сумкой 1990-х», вернулась в коллекции мировых брендов.

Итальянские дома Prada и Fendi представили свои версии аксессуара на последних показах, а один из любимых брендов супермодели Беллы Хадид By Far выпустил целую линию таких сумок в нескольких вариантах расцветки.

Кроме того, американскую топ-модель Кендалл Дженнер не раз замечали с похожей наплечной сумкой во время Недели моды в Париже.

По словам стилистов, аксессуар подойдет как к повседневной одежде, так и к вечернему платью.

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